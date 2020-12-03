Внимание! На одну ночь будут отключены информационные системы Налогово-таможенного департамента

”Мы просим вас принять во внимание отключение и рекомендуем по возможности планировать и выполнять все процедуры, связанные с информационными системами и базами данных НТД, в том числе и таможенные формальности или обработка подакцизного товара, до или после отключения”, — сказал руководитель сферы бизнес-технологий НТД Кристьян Райд. ”НТД желает предоставлять простые и удобные электронные услуги налогоплательщикам, а для этого время от времени должны проводиться масштабные работы по техническому обслуживанию и обновлению. Для того, чтобы избежать неудобства, мы запланировали проводить работы в ночное время. Приносим свои извинения за причинённые неудобства”.

Во время отключения будут приостановлены e-MTA и доступные в нём информационные системы, а также услуги X-tee. Помимо этого, не будут работать публичные запросы в информационные системы НТД. Таможенное приложение Complex будет переведено в режим ввода (декларации можно будет вводить, но нельзя будет их подтвердить) 4 декабря вечером (21:00), а для пользователей будет закрыто с 22:00. Приложение почтовых посылок и пассажирских деклараций будет отключено 4 декабря вечером (21:00).

Для осуществления таможенных процедур при пересечении границы необходимо использовать заменяющие процедуры, которые могут занять несколько больше времени, чем обычно. При перемещении подакцизных товаров также необходимо использовать заменяющие процедуры (EMCS, SADHES, MAIS).

Более подробную информацию об услугах, на которые повлияет отключение, а также рекомендации на это время можно найти на веб-сайте НТД.