Внимание! Мошенники снова рассылают письма от имени Omniva

Если вы получили такое письмо, просто удалите его и никак не реагируйте. Пример письма:
Также Omniva рассказала, как распознать мошенничество
1. Проверьте адрес отправителя
Обязательно следует обращать внимание на то, с какого адреса поступает сообщение. Если вы получили сообщение с незнакомого адреса, стоит воздержаться от его открытия или перехода по ссылкам. Злоумышленники часто прячутся за кажущимися правильными адресами электронной почты, а также используют корректные логотипы компании, что должно повысить доверие в глазах неопытного посетителя сети.
Поэтому отвечать на письма нужно с особой осторожностью. Верное доменное имя Omniva — omniva.ee, и настоящие сообщения от Omniva поступают с электронного адреса с окончанием @omniva.ee. Однако даже в случае подозрительного письма следует проверить следующие факты.
2. Просьба заплатить деньги
К любому сообщению, содержащему просьбу о совершении платежа, следует относиться скептически. В мошеннических письмах клиента часто просят оплатить, например, стоимость отправки посылки. Если от Omniva действительно ожидается посылка с наложенным платежом, то оплата производится при получении посылки, например в посылочном автомате. Omniva никогда не запрашивает у клиентов финансовую информацию и не просит оплатить отправление в письменной форме.
3. Подозрительный адрес ссылки
В мошеннических письмах обычно предлагается перейти по ссылке и ввести свои личные данные или данные банковской карты. Обязательно обратите внимание на адрес ссылки, которую вас просят открыть. В данном примере адрес начинается аналогично адресу сайта Omniva, но в конце есть очень сомнительный адрес «regruhosting.ru».
Хотя в мошенническом письме часто запрашивается символическая плата в несколько евро, реальная цель — получить финансовые данные человека. Имея такие данные, можно нанести больший ущерб позже или в течение более длительного периода времени.
4. Ошибки или неточности в содержании письма
Omniva призывает людей быть внимательными и просит следить за содержанием электронных писем. Помимо отслеживания адреса, с которого пришло сообщение, стоит также изучить, какую еще информацию содержит сообщение.
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