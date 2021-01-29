29.01.2021, 18:35

Внимание! Мошенники снова рассылают письма от имени Omniva


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Pakiautomaadid
Omniva pakiautomaatFoto: Tiit Blaat

Последнее время снова стали распространятся мошеннические письма, в которых от имени Omniva сообщается о якобы неудавшейся попытке доставки посылки. Мошенники просят ввести свои данные, чтобы можно было выдать посылку. Omniva предупреждает, что не имеет к этому никакого отношения.

Если вы получили такое письмо, просто удалите его и никак не реагируйте. Пример письма:

Также Omniva рассказала, как распознать мошенничество


1. Проверьте адрес отправителя

Обязательно следует обращать внимание на то, с какого адреса поступает сообщение. Если вы получили сообщение с незнакомого адреса, стоит воздержаться от его открытия или перехода по ссылкам. Злоумышленники часто прячутся за кажущимися правильными адресами электронной почты, а также используют корректные логотипы компании, что должно повысить доверие в глазах неопытного посетителя сети.

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Поэтому отвечать на письма нужно с особой осторожностью. Верное доменное имя Omniva — omniva.ee, и настоящие сообщения от Omniva поступают с электронного адреса с окончанием @omniva.ee. Однако даже в случае подозрительного письма следует проверить следующие факты.

2. Просьба заплатить деньги

К любому сообщению, содержащему просьбу о совершении платежа, следует относиться скептически. В мошеннических письмах клиента часто просят оплатить, например, стоимость отправки посылки. Если от Omniva действительно ожидается посылка с наложенным платежом, то оплата производится при получении посылки, например в посылочном автомате. Omniva никогда не запрашивает у клиентов финансовую информацию и не просит оплатить отправление в письменной форме.

3. Подозрительный адрес ссылки

В мошеннических письмах обычно предлагается перейти по ссылке и ввести свои личные данные или данные банковской карты. Обязательно обратите внимание на адрес ссылки, которую вас просят открыть. В данном примере адрес начинается аналогично адресу сайта Omniva, но в конце есть очень сомнительный адрес «regruhosting.ru».

Хотя в мошенническом письме часто запрашивается символическая плата в несколько евро, реальная цель — получить финансовые данные человека. Имея такие данные, можно нанести больший ущерб позже или в течение более длительного периода времени.

4. Ошибки или неточности в содержании письма

Omniva призывает людей быть внимательными и просит следить за содержанием электронных писем. Помимо отслеживания адреса, с которого пришло сообщение, стоит также изучить, какую еще информацию содержит сообщение.

Хотя с развитием технологий качество содержания мошеннических писем имеет тенденцию улучшаться, почти каждое письмо по-прежнему имеет признаки переведенного или неаутентичного содержания. Часто это ошибки в словах, неверное употребление слов или неподходящая контекстная информация.

Например, последнее мошенническое письмо содержит ссылку на Закон о защите личных данных Китайской Народной Республики, который не относится к почтовой посылке в Эстонии. Если вы сомневаетесь, принадлежит ли все-таки сообщение или сайт Omniva, мы настоятельно рекомендуем вам закрыть его.

И еще раз: Omniva никогда не запрашивает у клиентов финансовую информацию и не просит оплатить отправление в письменной форме.

К мошенническим схемам стоит быть внимательными также клиентам других курьерских фирм. Клиенты сообщили Omniva, что аналогичная схема мошенничества (в английской версии), вероятно, будет распространяться и на другие курьерские фирмы, где также будут сообщать о прибытии посылки и попросят щелкнуть по прикрепленной ссылке для оплаты/подтверждения платежа.

Что делать, если данные были введены?

Если владелец карточки в своей выписке обнаруживает операции, которые он не совершал, то по части этих операций следует подать банку заявление об обратном требовании и попросить закрыть кредитную карточку. Это можно сделать в том числе в интернет-банке.

В случае кражи данных следует незамедлительно связаться со своим банком, чтобы сообщить ему о подозрении на кражу данных кредитной карточки. Если вы стали жертвой мошенничества, вам также следует обратиться в полицию и подать заявление о расследовании финансового преступления.

Если данные кредитной карточки попали в чужие руки, то обычно покупки совершаются в разных местах, чтобы рассредоточить риски. Часто совершается очень маленькая (например, на сумму один евро) контрольная покупка, чтобы убедиться, что карточка работает. Затем совершается ряд более крупных покупок до тех пор, пока не исчерпываются установленные лимиты.

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