Внимание! Мошенники рассылают письма от имени Кассы по безработице

Эстонская касса по безработице предупреждает, что по электронной почте распространяются мошеннические письма, в которых ссылаются на компенсацию заработной платы от кассы по безработице.
Получателя письма просят перейти по ссылке и заполнить свои данные для компенсации заработной платы за июнь месяц.
Касса по безработице еще не начала принимать ходатайства о возмещении заработной платы за июнь и напоминает, что заявление о компенсации работнику заработной платы подает работодатель, и работнику не нужно самому предоставлять никаких данных.
Касса по безработице не отправляла эти письма и рекомендует не переходить по ссылке, указанной в них, а удалить эти письма.
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