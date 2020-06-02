Внимание! Мошенники рассылают письма от имени Кассы по безработице

Получателя письма просят перейти по ссылке и заполнить свои данные для компенсации заработной платы за июнь месяц.

Касса по безработице еще не начала принимать ходатайства о возмещении заработной платы за июнь и напоминает, что заявление о компенсации работнику заработной платы подает работодатель, и работнику не нужно самому предоставлять никаких данных.

Касса по безработице не отправляла эти письма и рекомендует не переходить по ссылке, указанной в них, а удалить эти письма.