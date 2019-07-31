31.07.2019, 08:50
Внимание! Мошенники от имени банка SEB звонят и пишут людям
Банк SEB предупреждает у себя на сайте о мошенниках, которые распространяют от имени банка:
Банк SEB предупреждает у себя на сайте о мошенниках, которые распространяют от имени банка:
Мошеннические электронные письма, в котором от имени SEB Банка просят пройти по ссылке и выполнить вход, это попытка заполучить пароли! Обратите внимание, что ссылка ведет на страницу, где доменом в поле адреса является не seb.ee, а что-то еще.
Мошеннические телефонные звонки предлагают многообещающие инвестиционные варианты (фондовый рынок, bitcoin и т. д.). Мошенники хотят установить программное обеспечение для инвестиций на Вашем компьютере. Советуем Вам прервать звонок и информировать полицию.
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