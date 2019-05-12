Внимание! Министерство утвердило ужесточение требований к зимним шинам

"В Эстонии морозы зимой часто бывают крайне неустойчивыми и приводят к очень тяжелым дорожным условиям, при которых не все разрешенные в настоящее время шины M + S могут использоваться для движения. Использование таких зимних шин может привести к опасным ситуациям для всех участников дорожного движения, что в худшем случае может закончиться травмами или смертью", — передает rus.err.ee слова Ааса.

Согласно действующей регуляции, знак M + S можно найти и на шинах, которые на самом деле предназначены для использования в странах с более теплой зимой, где выпадает лишь мокрый снег, а не для настоящих зимних условий, говорится в пресс-релизе Министерства экономики.

До сих пор на зимних шинах со знаком M + S не было обязательным наличие международной согласованной маркировки зимних шин — в виде горы с тремя вершинами и снежинки. По данным министерства, эта маркировка указана на шинах, которые прошли технические испытания, чтобы доказать, что они соответствуют требованиям для зимних шин.

Согласно законопроекту, шины M + S могут использоваться в течение следующих нескольких зим, чтобы дать водителям возможность использовать уже приобретенные шины.