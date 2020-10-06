Внимание! Меняется движение поездов в направлении Турба

”В связи с выполнением работ на вокзале Вазалемма, начиная со среды, 14 октября, нам придется изменить расписание поездов, двигающихся в направлении Турба, и в случае некоторых рейсов пассажирам нужно будет использовать и автобусы”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. ”К счастью, заменяющие автобусы потребуются для относительно малого количества отправлений: от Кейла до Вазалемма три рейса в день и до Турба пять рейсов в день. Кроме этого период выполнения работ совпадает со школьными каникулами, когда пассажиров в поездах немного меньше. Вместе с Эстонской железной дорогой мы постараемся сделать так, чтобы данные работы вызывали как можно меньше неудобств для людей при передвижении”.
В субботу, 17 октября, в связи с ремонтом моста на весь день будет закрыт отрезок железной дороги Кейла-Вазалемма.
”Так как в субботу, 17 октября, поезда из Кейла в направлении Турба не смогут ходить вообще, на этом отрезке в случае всех отправлений придется воспользоваться автобусом”, — уточнил Конго. ”Начиная с 18 октября большинство поездов снова смогут ходить по графику, и заменяющие автобусы понадобятся лишь на отдельных рейсах. Я прошу всех пассажиров перед планированием поездки обязательно ознакомиться с информацией о движении поездов в конкретный день на нашем сайте”.
Места остановки заменяющих автобусов обозначаются цветными щитами Elron. Места расположения остановок и информацию об изменениях в расписаниях можно будет найти на сайте Elron и на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания. Информацию о движении поездов можно также бесплатно получить по номеру круглосуточного информационного телефона 616 0245.
Обращаем внимание на то, что на заменяющих автобусах нельзя будет перевозить велосипеды.
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