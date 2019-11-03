Внешние рынки закачались под ногами эстонских ИТ-компаний

Президент союза ИТ-предприятий Эстонии и член правления компании Nortal Андре Крулл сказал на прошедшей в четверг конференции, что ввиду того, что в этом секторе циклы продажи очень длительные, то для успешных продаж надо быть на месте, но присутствие на месте тоже дорого стоит.

Он привел в пример негативный опыт фирмы Nortal в Швеции, где предприятие приобрело мелкого разработчика, но расширению не предшествовала в достаточной мере предварительная работа, в рамках которой можно было бы узнать, что на предлагаемую ими услугу на самом деле нет спроса: "Со Швецией мы получили по рукам, потому что не знали, что происходит на тамошнем рынке".

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Газета "Äripäev" также написала сегодня, что камнем преткновения для эстонских ИТ-компаний стала дорогая рабочая сила, потому что фирмы Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Румынии могут выполнить ту же работу на 30% дешевле. В Болгарии, например, у фирмы, платящей специалисту 3000 евро, расходы на него составляют 3500, а в Эстонии побочные расходы работодателя при той же зарплате - 5200 евро.