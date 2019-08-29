Внесена ясность: в Эстонии таким способом людей перевозить нельзя!

"Подножка с задней стороны мусороуборочной машины предназначена не для перевозки людей, а для выполнения рабочих обязанностей в определенных условиях", — отметил руководитель отдела дорог Министерства экономики и коммуникаций Айн Таттер, сославшись на Закон о дорожном движении, который не предусматривает перевозку людей подобным образом.

Таттер в своем ответе Ragn-Sells провел параллель с перевозкой стоящих в автобусе пассажиров, которую Закон о дорожном движении трактует как более опасную, нежели в случае сидящих людей.

Так как перевозка людей в стоячем положении на грузовике никак не регламентирована, то министерство исходит из требований к перевозке пассажиров автобусов, но не допускает, что перевозка людей на подножке грузовика может быть отдельно прописана в законе.

Помимо Департамента шоссейных дорог, который дал разрешение, фирма обратилась в Департамент полиции и погранохраны, где ей ответили отказом, что и заставило Ragn-Sells сделать запрос в Министерство экономики.