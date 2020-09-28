28.09.2020, 09:05
Внеочередной рост пенсий будет больше прошлогоднего
На этой неделе правительство утвердит новый госбюджет, согласно которому пенсии будут увеличены почти на 20 евро.
На этой неделе правительство утвердит новый госбюджет, согласно которому пенсии будут увеличены почти на 20 евро.
Годом ранее рост составил 7 евро, что вызвало резкую критику в адрес Центристской партии, которая в свое время обещала поднять на все 100 евро.
Хотя официально об этом не заявлялось, у издания Õhtuleht есть информация, что по некоторым вопросам ясность уже имеется.
Согласно предварительной договоренности, внеплановый рост пенсий составит 20 евро. Речь идет о базовой части пенсии, которая по состоянию на 1 апреля составляла 215,5 евро.
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