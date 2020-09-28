Внеочередной рост пенсий будет больше прошлогоднего

Годом ранее рост составил 7 евро, что вызвало резкую критику в адрес Центристской партии, которая в свое время обещала поднять на все 100 евро.

Хотя официально об этом не заявлялось, у издания Õhtuleht есть информация, что по некоторым вопросам ясность уже имеется.

Согласно предварительной договоренности, внеплановый рост пенсий составит 20 евро. Речь идет о базовой части пенсии, которая по состоянию на 1 апреля составляла 215,5 евро.