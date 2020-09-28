Внеочередной рост пенсий будет больше прошлогоднего

На этой неделе правительство утвердит новый госбюджет, согласно которому пенсии будут увеличены почти на 20 евро.
Годом ранее рост составил 7 евро, что вызвало резкую критику в адрес Центристской партии, которая в свое время обещала поднять на все 100 евро.
Хотя официально об этом не заявлялось, у издания Õhtuleht есть информация, что по некоторым вопросам ясность уже имеется.
Согласно предварительной договоренности, внеплановый рост пенсий составит 20 евро. Речь идет о базовой части пенсии, которая по состоянию на 1 апреля составляла 215,5 евро.
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