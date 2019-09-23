Внеочередное повышение пенсий учтено в бюджете — целых 7 евро!

По официально неподтвержденным данным, внеочередная прибавка добавит к повышению вследствие индексации (38 евро) еще семь евро в месяц, передает ERR.

Пенсионный индекс, согласно прогнозу Минфина составляет в 2020 году 1,08.

По существу бюджетных статей правительство договорилось в четверг. В последние дни в Минфине шла шлифовка текста.

Проект бюджета не предполагает повышение ни одного налога.