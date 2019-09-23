23.09.2019, 15:11

Внеочередное повышение пенсий учтено в бюджете — целых 7 евро!

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rus.delfi.ee
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Kaubandus - inimesed harjuvad eurodega
Foto: Ilmar Saabas

Правительство по всей видимости официально подведет черту под проектом бюджета на 2020 год, а также обнародует его вечером во вторник. В бюджет в небольшом объеме войдет и главное предвыборное обещание Центристской партии — внеочередное повышение пенсий.

По официально неподтвержденным данным, внеочередная прибавка добавит к повышению вследствие индексации (38 евро) еще семь евро в месяц, передает ERR.

Пенсионный индекс, согласно прогнозу Минфина составляет в 2020 году 1,08.

По существу бюджетных статей правительство договорилось в четверг. В последние дни в Минфине шла шлифовка текста.

Проект бюджета не предполагает повышение ни одного налога.

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