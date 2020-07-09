Вместо украинцев эстонскую клубнику собирают нигерийцы и индийцы

"Нигерийцев пара десятков и один из Камеруна", — говорит выращивающий клубнику на нескольких гектарах мужчина о сборщиках, попросив не писать свое имя и название хутора. "Одна женщина помогала их искать, у нее круг знакомых нигерийцев, и через нее пришли. Все студенты". Эстонцев у него работает меньше, чем иностранцев, несмотря на то, что друзья и знакомые тоже пришли на помощь.

Все-таки работников не так много, как было бы нужно. Что там скрывать, впервые собирающие ягоды люди вполовину медленнее, чем годами делавшие эту работу украинцы.

Помимо нигерийцев на местных полях нашли применение и индийцы — учащиеся в Латвии иностранные студенты.

В расположенное в Валгамаа Helme Maasikakasvatuse OÜ ездят собирать люди из Латвии, но индийских студентов среди них нет. "Всю команду все равно не найдешь в Эстонии", — констатировал руководитель предприятия Андрус Хорн.

Из Валга на бесплатном рейсовом автобусе как на его поле, так и на поле расположенного по соседству хутора Пуйде приезжало столько народу, что все не помещались в автобус. "Я запустил свой автобус, — рассказал Хорн о решении. — В какой-то момент из Валга приехало на мое поле 40 человек. Моя потребность — 80-90 человек, и на соседнем поле такая же потребность".

Беспокоит то, что никогда не знаешь, будут ли утром все обещавшие приехать на работу люди на месте — обычно кто-нибудь не приезжает. Выращивающий клубнику на паре десятков гектаров Хорн признал, что стать сезонным рабочим не прельщает никого, безработный тоже хочет устроиться на постоянную работу.

Раньше ездили собирать клубнику воспитатели детских садов и учителя, у которых летом длительные отпуска, поскольку зарплаты были маленькие. Сейчас зарплаты нормальные и они могут во время своего отпуска отдыхать, что хорошо, добавил он.

"Что касается разговоров о рабском труде, то в 1990-х мы ведь все с радостью ездили в Финляндию. В Эстонии жизненный уровень настолько улучшился, что человек больше не хочет делать тяжелую работу. У нас общество благосостояния. Вся старая Европа использует на сезонных работах людей из более бедных стран. Ну какой велосипед мы изобретаем?!" — сказал Хорн.