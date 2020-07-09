Вместо украинцев эстонскую клубнику собирают нигерийцы и индийцы

Когда желанные украинцы не попали на местные поля, производителям клубники пришлось быть изобретательными в поиске и доставке сборщиков, пишет Maaleht.
"Нигерийцев пара десятков и один из Камеруна", — говорит выращивающий клубнику на нескольких гектарах мужчина о сборщиках, попросив не писать свое имя и название хутора. "Одна женщина помогала их искать, у нее круг знакомых нигерийцев, и через нее пришли. Все студенты". Эстонцев у него работает меньше, чем иностранцев, несмотря на то, что друзья и знакомые тоже пришли на помощь.
Все-таки работников не так много, как было бы нужно. Что там скрывать, впервые собирающие ягоды люди вполовину медленнее, чем годами делавшие эту работу украинцы.
Помимо нигерийцев на местных полях нашли применение и индийцы — учащиеся в Латвии иностранные студенты.
В расположенное в Валгамаа Helme Maasikakasvatuse OÜ ездят собирать люди из Латвии, но индийских студентов среди них нет. "Всю команду все равно не найдешь в Эстонии", — констатировал руководитель предприятия Андрус Хорн.
Из Валга на бесплатном рейсовом автобусе как на его поле, так и на поле расположенного по соседству хутора Пуйде приезжало столько народу, что все не помещались в автобус. "Я запустил свой автобус, — рассказал Хорн о решении. — В какой-то момент из Валга приехало на мое поле 40 человек. Моя потребность — 80-90 человек, и на соседнем поле такая же потребность".
Беспокоит то, что никогда не знаешь, будут ли утром все обещавшие приехать на работу люди на месте — обычно кто-нибудь не приезжает. Выращивающий клубнику на паре десятков гектаров Хорн признал, что стать сезонным рабочим не прельщает никого, безработный тоже хочет устроиться на постоянную работу.
Раньше ездили собирать клубнику воспитатели детских садов и учителя, у которых летом длительные отпуска, поскольку зарплаты были маленькие. Сейчас зарплаты нормальные и они могут во время своего отпуска отдыхать, что хорошо, добавил он.
"Что касается разговоров о рабском труде, то в 1990-х мы ведь все с радостью ездили в Финляндию. В Эстонии жизненный уровень настолько улучшился, что человек больше не хочет делать тяжелую работу. У нас общество благосостояния. Вся старая Европа использует на сезонных работах людей из более бедных стран. Ну какой велосипед мы изобретаем?!" — сказал Хорн.
На его полях люди могли и сами собирать себе ягоды, но это значительно не ослабило нехватку рабочей силы, поскольку так собрали всего несколько сотен килограммов клубники.
На расположенный в Тартумаа хутор Суйтсу люди тоже ездили собирать себе запасы на зиму. Вдобавок хутор по выходным запустил автобус, который за деньги отвозил сборщиков из Таллинна и Раквере прямо к полю. "В прошлые выходные так побывало 30 человек", — рассказал молодой хозяин хутора Суйтсу Ромет Виллемсон.
На расположенный в Тартумаа хутор Марьямаа в прошлый четверг отправились на помощь около 50 офисных работников молочного производства Tere и Farmi. Целью было собрать за один день тонну клубники, но в действительности собрали целых 1150 кг.
"Производители клубники и всех остальных плодов — одно звено цепи производства продуктов питания, и мы чувствуем необходимость помочь им, потому что работаем в том же секторе, — сказал председатель правления Tere AS и Farmi Piimatööstuse AS Юло Кивине. — Мы делаем это не ради личной выгоды — просто грустно смотреть, как эстонская клубника остается гнить на поле". К тому же клубничное варенье, которое кладется в творожный крем Emma, сделано именно из клубники хутора Марьямаа.
"Я от души благодарна коллективу Tere и Farmi, что как гром среди ясного неба пришли нам на помощь — проблему это не решает, но немного облегчает", — сказала дочь хозяев хутора Марьямаа Элке Лиллеметс и добавила, что поскольку в клубничное варенье идет клубника без "хвостиков", то ее нужно в таком виде и собирать с поля — это снижает темп сбора у начинающих.
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