15.05.2019, 11:35

Вместо миллиона 97 000 евро! Вокруг амбициозного госпроекта по строительству терминала Юлемисте разгорелись нешуточные страсти

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Сулев Ведлер
Сулев Ведлер
EST 21
Вместо миллиона 97 000 евро! Вокруг амбициозного госпроекта по строительству терминала Юлемисте разгорелись нешуточные страсти
JÄÄB UNISTUSEKS? 3+1 visioon Ülemiste ühisterminalist. Vaade Peterburi maantee poolt. Raudtee ja perroonide kohal kõrgub ootesaal.

Пять лет назад архитектурное бюро 3+1 выиграло конкурс идей на строительство терминала в Юлеимсте. Терминал должен был стать столь же важным для Таллинна и Эстонии объектом, как аэропорт или портовый терминал, пишет Eesti Ekspress.

Согласно идее, вместе с терминалом должны были появиться длинная городская площадь и дорожка для пешеходов от Петербургского шоссе до аэропорта. Все было хорошо, покуда осенью 2017 года проект не переняла государственная компания Rail Baltic Estonia. Архитекторам предложили снизить цену за проектировку с 1,23 млн евро (плюс налог с оборота) до 97 000 евро. По словам исполнительного директора 3+1 Каарле Каннелмяэ, за такую сумму сделать работу невозможно.

3+1 TIIM: Kaarle Kannelmäe (tagareas vasakul sinise pintsaku ja prillidega) saanuks 1,23 miljoni euro eest palgata 30 tippspetsialisti terveks aastaks. Laual lebab hiigelsuur aerofoto Ülemiste alast. Foto: Jaanus Lensment


Исполнительный директор Rail Baltic Рийа Силлаве и технический директор Анвар Салометс сказали изданию, что это не их вина и что при проведении конкурса кто-то из чиновников допустил ошибку, поскольку в отношении внутригосударственных конкурсов действует ограничение в размере 134 000 евро. Часть этих средств ушла на призовой фонд конкурса, осталось 97 000.

Представляющий интересы бюро адвокат Мария Мяги-Рохтметс отмечает, что об ошибке речи раньше не было и ”что отсутствующая галочка четыре года никому не мешала”. В своем письме трем министрам, в том числе премьер-министру, она отмечает, что представители Rail Baltic снизили цену, а когда это не удалось, заявили об истечении срока авторских прав работы-победителя и скзали, что закажут проект у другой фирмы.

По словам Силлаве, это искаженная информация. Она отмечает, что Rail Baltic пытался разделить проектировку на несколько этапов, чтобы можно было заказать какую-то часть и у автора идеи. ”Другой альтернативы у нас не было и нет. К сожалению, эти переговоры не принесли результатов”.

Адвокат в свою очередь подчеркивает, что ”нарушение авторских прав является уголовно наказуемым”.

По словам Силлаве, Rail Baltic пыталась узнать у Министерства финансов о возможности сделать исключение, но получила категорический отказ.

Летом прошлого года базирующиеся поблизости от объекта частные предприниматели предложили Rail Baltic рассмотреть возможность привлечения частного капитала, однако выяснилось, что и это невозможно. ”Согласно заключенному с Европейской комиссией договору о финансировании, проектировка и строительство пассажирского терминала Юлемисте является обязанностью государства, поэтому мы считаем неправильным проведение проектировочных работ при помощи частной поддержки ”, — аргументировала министр Кадри Симсон.

Как бы то ни было, на прошлой неделе Rail Baltic объявила новый конкурс архитектурных идей, за основу которого были взяты предложенные 3+1 идеи.

Бюро имеет право требовать компенсацию. Кроме того, в понедельник оно опротестовало объявление нового конкурса.

”С момента объявления изначального конкурса прошло пять лет. За это время была практически составлена детальная планировка территории. И теперь бросить все это на ветер и начать все сначала…Рийа Силлаве сказала в ноябре прошлого года, что каждая потерянная неделя означает потерю полумиллиона евро софинансирования. Кто ответит за потерянное время, деньги и создавшийся хаос? И чем продиктована вера государства в то, что после такого отношения к архитекторам они осмелятся принять участие в новом конкурсе?”- вопрошает в свою очередь адвокат.

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