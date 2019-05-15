Вместо миллиона 97 000 евро! Вокруг амбициозного госпроекта по строительству терминала Юлемисте разгорелись нешуточные страсти

По словам Силлаве, это искаженная информация. Она отмечает, что Rail Baltic пытался разделить проектировку на несколько этапов, чтобы можно было заказать какую-то часть и у автора идеи. ”Другой альтернативы у нас не было и нет. К сожалению, эти переговоры не принесли результатов”.

Адвокат в свою очередь подчеркивает, что ”нарушение авторских прав является уголовно наказуемым”.

По словам Силлаве, Rail Baltic пыталась узнать у Министерства финансов о возможности сделать исключение, но получила категорический отказ.

Летом прошлого года базирующиеся поблизости от объекта частные предприниматели предложили Rail Baltic рассмотреть возможность привлечения частного капитала, однако выяснилось, что и это невозможно. ”Согласно заключенному с Европейской комиссией договору о финансировании, проектировка и строительство пассажирского терминала Юлемисте является обязанностью государства, поэтому мы считаем неправильным проведение проектировочных работ при помощи частной поддержки ”, — аргументировала министр Кадри Симсон.

Как бы то ни было, на прошлой неделе Rail Baltic объявила новый конкурс архитектурных идей, за основу которого были взяты предложенные 3+1 идеи.

Бюро имеет право требовать компенсацию. Кроме того, в понедельник оно опротестовало объявление нового конкурса.

”С момента объявления изначального конкурса прошло пять лет. За это время была практически составлена детальная планировка территории. И теперь бросить все это на ветер и начать все сначала…Рийа Силлаве сказала в ноябре прошлого года, что каждая потерянная неделя означает потерю полумиллиона евро софинансирования. Кто ответит за потерянное время, деньги и создавшийся хаос? И чем продиктована вера государства в то, что после такого отношения к архитекторам они осмелятся принять участие в новом конкурсе?”- вопрошает в свою очередь адвокат.