06.10.2020, 07:00

Вместо 15,3 млн евро — ноль! Коалиция опять не выполнила данное фермерам обещание

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Лий Саммлер
EST
Põllumehed tahavad oma rahvale Eesti toitu toota, kuid jandid toetustega teevad selle keeruliseks.
Foto: Andres Putting

Хотя во время выборов среди приоритетов предвыборных обещаний всех партий было то, что переходные пособия выплачиваются фермерам в полном объеме, уже второй год идет нарушение обещаний, пишет Maaleht.

Если в прошлом году в проекте бюджета этого года вначале было пять и под конец десять миллионов евро вместо обещанных 15,3, то в проекте бюджета 2021 года в строке переходных пособий вместо обещанных 15,3 млн евро ноль.

В начале коронакризиса все понимали, как важна продовольственная безопасность и что ее обеспечат только свои эстонские фермеры. К настоящему моменту это, кажется, позабылось.

Эстонские производители продуктов именно сейчас нуждаются в поддержке со стороны государства, чтобы быть способными прокормить свой народ. Как показал и экономический анализ Swedbank, сейчас заготовительные цены всех основных пищевых продуктов низкие.

Хуже всего свиноводам, биржевая цена произведенной которыми туши сейчас составляет 1,27 евро за килограмм. Цена такого же количества зерна уже в районе 1,50-1,80 евро.

В мясном скотоводстве в этом году можно было реализовать значительно меньше скота, чем в прошлом году.

С такой же проблемой столкнулись производители молока, потому что заготовительная цена молока тоже весной начала падать, восстанавливается очень медленно и до сих пор не достигла уровня себестоимости, которая была бы 30 центов за литр. По оценке Сельскохозяйственной палаты, эта разница в течение полугода в общей сложности уже 8 млн евро.

Коронавирус, кажется, никуда не исчезает, границы закрыты, и также не исключено восстановление весенней ситуации, где использующие продукцию фермеров школы, магазины, отели и рестораны закрыты.

Поскольку 2021 год — год между двумя бюджетными периодами Евросоюза, в следующем году снизятся и европособия. Именно переходное пособие со стороны эстонского государства, или top-up, поспособствовало бы продовольственной безопасности Эстонии в следующем году.

"Для нас очень важно, чтобы Эстония в следующем году и через два года продолжала выплату переходных пособий сельскохозяйственным работникам в максимально обещанном объеме. В следующем году для многих сельскохозяйственных предприятий также предстоит значительное снижение прямых пособий. У правительства была бы возможность в следующем году выплатить переходные пособия в объеме 15,3 млн евро, но, к сожалению, средств для этого в бюджете не нашли. В этом году тоже можно было бы поддержать сельское хозяйство такой же суммой, но в бюджете было только 10 млн евро", — объясняет руководитель Сельскохозяйственно-торговой палаты Эстонии Роомет Сырмус.

"Ключевое слово — неуверенность в будущем", — говорит Сырмус. Если посмотреть в будущее, по его словам, также значительно повышаются ожидания общества по отношению к сельскому хозяйству в области окружающей среды, ужесточаются экологические требования и запрещают многие средства защиты растений, что означает рост производственных расходов.

"В этом контексте очень важно, чтобы государство и со своей стороны помогало софинансировать зеленый переворот. В противном случае наши фермеры выпадут из конкуренции и пострадает продовольственная безопасность Эстонии", — подчеркивает Сырмус.

По словам министра сельской жизни Арво Аллера, переговоры по госбюджету 2021 года были напряженными. Как министр сельского хозяйства он представил свои предложения, но приоритетами в нынешней ситуации являются здравоохранение, гособорона, внутренняя безопасность и пенсии.

"Со стороны Министерства сельской жизни мы представили в качестве дополнительных ходатайств в госбюджет 2021 года три приоритета: устойчивость и конкурентоспособность сельского хозяйства, куда относятся и переходные пособия; пищевая безопасность и переселение в деревню и конкурентоспособность предприятий", — поясняет министр.

Он добавляет, что для обеспечения продовольственной безопасности сформировано агентство запасов, где собирают важные для государства запасы и управляют ими, среди них и продовольственные запасы. Но его создали в ведении не Министерства сельского хозяйства, а Министерства экономики и коммуникаций, поскольку к важным запасам относится помимо продовольственного запаса также топливо и т.п.

"Согласно общему мнению правительства, производство продуктов и сельское предпринимательство, безусловно, очень важны. В начале кризиса, например, снизили акцизы и дополнительным бюджетом 2020 года выделили Фонду развития сельской жизни 200 млн евро на кризисные меры", — вспоминает Аллер.

Дальнейшее выяснится в ходе рассмотрения бюджета в Рийгикогу.

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