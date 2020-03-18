Влияние пандемии коронавируса: объемы передачи данных взлетели до небес

Руководитель по технологиям Telia Eesti Андре Виссе сказал Forte, что, например, в понедельник в сети 4G Telia использовали мобильный интернет приблизительно на треть больше, чем неделю назад в это же время.

"Еще большие цифры роста видны со стороны мобильной голосовой связи, где объем был более чем на 50% больше, чем неделю назад", — рассказал Виссе.

Заведующий отделом технологий Elisa Тоомас Полли также отметил, что в потреблении услуг связи клиентами Elisa изменение скачкообразное и все услуги стали потреблять больше. Большее потребление равномерно распределилось на день, и рост был больше именно в то время, когда обычно потребление было меньше.

"В кабельной сети общее потребление в понедельник по сравнению с прошлой неделей было аж вполовину больше, а нагрузка в час пик всего на 15% выше обычной. В мобильной сети рост в час пик был даже меньше, примерно 7%, и потребление за целый день увеличилось в понедельник примерно на 35%", — сказал Полли.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!