Влияние пандемии коронавируса: объемы передачи данных взлетели до небес

По данным телекоммуникационных предприятий Эстонии, в последние дни скачкообразно вырос объем как передачи данных, так и звонков. Главной причиной, конечно, являются направленные на удаленную работу работники и перешедшие на э-обучение учащиеся.
Руководитель по технологиям Telia Eesti Андре Виссе сказал Forte, что, например, в понедельник в сети 4G Telia использовали мобильный интернет приблизительно на треть больше, чем неделю назад в это же время.
"Еще большие цифры роста видны со стороны мобильной голосовой связи, где объем был более чем на 50% больше, чем неделю назад", — рассказал Виссе.
Заведующий отделом технологий Elisa Тоомас Полли также отметил, что в потреблении услуг связи клиентами Elisa изменение скачкообразное и все услуги стали потреблять больше. Большее потребление равномерно распределилось на день, и рост был больше именно в то время, когда обычно потребление было меньше.
"В кабельной сети общее потребление в понедельник по сравнению с прошлой неделей было аж вполовину больше, а нагрузка в час пик всего на 15% выше обычной. В мобильной сети рост в час пик был даже меньше, примерно 7%, и потребление за целый день увеличилось в понедельник примерно на 35%", — сказал Полли.
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