Влияние коронавируса: весенний раунд Prototron в этом году будет полностью проведен в онлайн-среде

”Науке в Эстонии требуется толчок к развитию, и сотрудничество здесь — ключевой вопрос. Теперь два крупных университета поставили перед собой задачу стимулировать инновации в Эстонии, помогая ученым, студентам и другим умным людям реализовать свои идеи и сделать их видимыми”, — сказала исполнительный директор Prototron Яна Будковская.

”Учёные из Тартуского университета и ранее успешно участвовали в конкурсе Prototron. Однако после присоединения возможности наших исследователей еще более расширятся, — прокомментировал проректор по развитию Эрик Пуура. — Прототрон за время своей деятельности доказал, что такой фонд очень необходим для появления наукоемких и высокотехнологичных предприятий. Это тот шаг, которого обычно не хватает в конце исследовательского проекта”.

”Мы всё активнее работаем во имя выхода наукоемких бизнес-идей на рынок. На сегодняшний день у нас 55 филиалов, в которых работает более 500 человек. Каждый год добавляется еще 5-10 компаний, — рассказала директор Центра предпринимательства и инноваций Тартуского университета Кристель Рейм. — С помощью Prototron мы можем дать ход этим идеям в самой ранней фазе”.

Ранее к Prototron в качестве спонсоров присоединились город Таллинн, Utilitas, Министерство окружающей среды, Elering и Samsung, которые отдельно финансировали решения, соответствующие именно их сфере деятельности, или предоставляли командам наиболее подходящую среду для тестирования идей.