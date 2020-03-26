26.03.2020, 08:50

Влияние коронавируса: весенний раунд Prototron в этом году будет полностью проведен в онлайн-среде


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Команда Prototron
Команда PrototronФото: личный архив Яны Будковской

Тартуский университет станет ещё одним крупным партнером первого в Эстонии фонда поддержки прототипирования Prototron. Это важный шаг в сотрудничестве между эстонскими учеными и предпринимателями с целью более быстрого внедрения инновационных решений, делающих повседневную жизнь удобнее и проще.

”Науке в Эстонии требуется толчок к развитию, и сотрудничество здесь — ключевой вопрос. Теперь два крупных университета поставили перед собой задачу стимулировать инновации в Эстонии, помогая ученым, студентам и другим умным людям реализовать свои идеи и сделать их видимыми”, — сказала исполнительный директор Prototron Яна Будковская.

”Учёные из Тартуского университета и ранее успешно участвовали в конкурсе Prototron. Однако после присоединения возможности наших исследователей еще более расширятся, — прокомментировал проректор по развитию Эрик Пуура. — Прототрон за время своей деятельности доказал, что такой фонд очень необходим для появления наукоемких и высокотехнологичных предприятий. Это тот шаг, которого обычно не хватает в конце исследовательского проекта”.

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”Мы всё активнее работаем во имя выхода наукоемких бизнес-идей на рынок. На сегодняшний день у нас 55 филиалов, в которых работает более 500 человек. Каждый год добавляется еще 5-10 компаний, — рассказала директор Центра предпринимательства и инноваций Тартуского университета Кристель Рейм. — С помощью Prototron мы можем дать ход этим идеям в самой ранней фазе”.

Ранее к Prototron в качестве спонсоров присоединились город Таллинн, Utilitas, Министерство окружающей среды, Elering и Samsung, которые отдельно финансировали решения, соответствующие именно их сфере деятельности, или предоставляли командам наиболее подходящую среду для тестирования идей.

Наряду с финансовой поддержкой завершившие программу Prototron команды ценят советы и поддержку со стороны экспертов. ”Это бесценно для начинающего предпринимателя. Prototron объединяет лучших в своей области людей, которые хотят и могут оценить, поддержать и поощрить решения ещё на стадии идеи. Я рада быть исполнительным директором Prototron в то время, когда крупнейшие эстонские университеты видят точки соприкосновения, возможности и собственный вклад в Prototron, чтобы посредством этого развивать эстонскую науку и прикладные исследования для обеспечения экономической устойчивости страны”, — подытожила Яна Будковская.

Prototron был создан в 2012 году Swedbank, TalTech и Таллиннским технопарком Tehnopol. На сегодняшний день Prototron профинансировал 72 умных идеи на общую сумму около 893 000 евро, а команды привлекли более 22 миллионов евро в качестве последующих инвестиций. Весенний раунд Prototron в этом году будет полностью проведён в онлайн-среде по причине кризиса, вызванного COVID-19; это сделает конкурс еще удобнее и для э-резидентов. Заявки можно подавать до 25 марта на сайте www.prototron.ee.

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