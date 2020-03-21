Влияние коронавируса на международные грузоперевозки: задержки и высокие цены

”Транспортные авиакомпании, ориентированные на США, на прошлой неделе потрясло заявление президента Дональда Трампа, по которому он на месяц запретил поездки из Европы в Соединенные Штаты. В результате этого авиакомпании отменили большинство трансатлантических пассажирских рейсов”, — объяснил Вахар. Он также добавил, что на этой неделе ситуация в направлении Соединенных Штатов стабилизировалась, но грузового пространства в воздушном транспорте по-прежнему не хватает.

Международный морской транспорт пока функционирует в обычном режиме, и установленные странами ограничения существенного влияния на передвижение торговых судов не оказывают. Ситуация в Китае начала стабилизироваться, и все больше контейнеров, скапливающихся в порту, приходят именно из Китая, так что смеем надеяться, что доступность пустых контейнеров для вывоза товаров из Эстонии улучшится.

”Ситуация постоянно меняется, и наша первоочередная задача — внимательно следить за происходящим, за всеми изменениями и ограничениями — так мы сможем обеспечить товарам своих клиентов действенные транспортные решения. Если говорить об авиасообщении с США, то у нас есть доступ к большей части грузового пространства авиакомпаний, оперирующих трансатлантическими перевозками, и мы можем предложить своим клиентам наиболее подходящие решения как для доставки срочных посылок, так и для тех товаров, для которых важны низкие транспортные расходы” — сказал Вахар. Предприятиям, для которых срочность не так важна, эксперт по логистике рекомендует сейчас взвесить использование морского транспорта. По словам Вахара, товары между странами, конечно, движутся, но стоит запастись терпением и быть готовым к неожиданностям и задержкам. ”Наша задача в нынешней ситуации — помочь своим клиентам найти компромисс между временем и стоимостью транзита”, — отметил Вахар.

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