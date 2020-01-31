Влияние коронавируса на движение товаров: существенные задержки и повышение цен на перевозки

”Празднование нового года в Китае — это период, когда, в принципе, вся коммерческая и производственная деятельность в Китае стоит и международных перевозок почти не происходит”, — говорит член правления Balti Logistika Магнус Лепасалу. Остановка работы заводов обуславливает задержки в цепи поставок и приводит к дополнительным расходам, в том числе для многих эстонских компаний, которым многие важные для производства компоненты или готовая продукция поставляется из Китая.

”British Airways и Lufthansa уже аннулировали все прямые перелеты в Китай и, скорее всего, так же поступят и многие другие авиакомпании”, — говорит Лепасалу. Он также добавляет, что сокращение количества рейсов означает сокращение объемов перевозимых товаров. Посылки копятся в ожидании своего часа в аэропортах, от этого возникают очереди, увеличиваются сроки транзита. Поэтому следует учитывать, что товары, не имеющие приоритета, будут ждать своей отправки несколько дней или даже недель. Эта проблема касается в первую очередь импортных перевозок, поскольку объемы импортных товаров существенно больше. ”Мы уже сегодня знаем, что большинство поставок из Китая, запланированных на начало февраля, задерживается”, — добавляет Лепасалу.