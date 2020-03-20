Влияние коронавируса: к осени работу в Эстонии потеряют до 65 000 человек

К осени из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом, в частном секторе Эстонии работу могут потерять 65 000 человек, пишет издание Äripäev, основываясь на данных своего Инфобанка.
Эта оценка не учитывает планируемые правительством меры, целью которых является мотивирование частных предпринимателей избежать сокращений.
Численно больше всего появится безработных в обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, складском хозяйстве и торговле, потому что это сектора с большим количеством работников.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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