Власти требуют у Сынаялгов снять с ветряка в Айду лопасти

Департамент защиты потребителя и технического надзора (Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet — TTJA) сделал владельцам ветропарка Айду предписание снять с одного из установленных ветряков лопасти, сообщил в своем пресс-релизе департамент.
TTJA сделал 10 февраля компании Eleon Green OÜ, принадлежащей братьям Андресу и Олегу Сынаялгам, предписание снять с установленного весной прошлого года ветряка N5 лопасти, так как они мешают даже в нерабочем состоянии военным: нарушается работа системы раннего предупреждения.
"Угроза безопасности государства реальна и уже существует. Ветряки, установленные в парке Айду, мешают работе оборонных систем раннего предупреждения, и до покупки дополнительного радара уйдет еще несколько лет", — сказала начальник отдела строительства TTJA Кати Тамтик, по словам которой предписание основывается на проведенном департаментом анализе ситуации.
TTJA недоволен и тем, что хотя в ходе рассмотрения дела предприятию Eleon Green OÜ было разрешено вести только обеспечивающие безопасность ветряков работы, теперь выяснилось, что предприниматели, невзирая на запрет, продолжали и строительные работы.
В департаменте подозревают, что Eleon Green OÜ ведет подготовительные работы к запуску ветряка.
Напомним, что 10.09.2019 TTJA сделал предписание, которым запретил строительство в ветропарке Айду ветряков номер 4 и 5. Предприятие обжаловало запрет в суде, но на состоявшемся 3.02.2020 заседании компания Eleon Green OÜ отозвала свою жалобу. Тем самым предписание TTJA вошло в силу и обжалованию не подлежит.
Развитие Айдуского ветряного парка остановили весной 2017 года после 1,5-годового периода активного строительства из-за противодействия Министерства обороны. Утверждалось, что параметры стройки не соответствуют ранее утвержденным планам. Предприятие оспорило запрет в суде, но решение суда было лишь частичным и не позволило вести полномасштабные работы.
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