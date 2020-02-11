Власти требуют у Сынаялгов снять с ветряка в Айду лопасти

TTJA сделал 10 февраля компании Eleon Green OÜ, принадлежащей братьям Андресу и Олегу Сынаялгам, предписание снять с установленного весной прошлого года ветряка N5 лопасти, так как они мешают даже в нерабочем состоянии военным: нарушается работа системы раннего предупреждения.

"Угроза безопасности государства реальна и уже существует. Ветряки, установленные в парке Айду, мешают работе оборонных систем раннего предупреждения, и до покупки дополнительного радара уйдет еще несколько лет", — сказала начальник отдела строительства TTJA Кати Тамтик, по словам которой предписание основывается на проведенном департаментом анализе ситуации.

TTJA недоволен и тем, что хотя в ходе рассмотрения дела предприятию Eleon Green OÜ было разрешено вести только обеспечивающие безопасность ветряков работы, теперь выяснилось, что предприниматели, невзирая на запрет, продолжали и строительные работы.

В департаменте подозревают, что Eleon Green OÜ ведет подготовительные работы к запуску ветряка.

Напомним, что 10.09.2019 TTJA сделал предписание, которым запретил строительство в ветропарке Айду ветряков номер 4 и 5. Предприятие обжаловало запрет в суде, но на состоявшемся 3.02.2020 заседании компания Eleon Green OÜ отозвала свою жалобу. Тем самым предписание TTJA вошло в силу и обжалованию не подлежит.