Власти Таллинна продолжат в 2020 году проведение семинаров для квартирных товариществ

Вице-мэр Эха Вырк отметила, что интерес к семинарам был с самого начала велик. «Поэтому осенью мы решили, что продолжим проведение серии семинаров для членов квартирных товариществ. Начали с представления строительного законодательства, а также обсудили важнейшие темы в области управления квартирным товариществом», - сказала Вырк.

Отзывы участников, как сказала вице-мэр, показывают, что в обсуждении и решении нуждаются также вопросы вывоза мусора и заброшенных автомобилей на улицах. «В новом году обсудим подачу заявок на получение пособий и тему общего собрания владельцев квартир», - добавила Вырк.

В первой половине года прошли три семинара, знакомящих с электронной средой, а во второй половине года – восемь семинаров на эстонском и восемь на русском языке. Обсуждались также актуальные проблемы квартирных товариществ, в их числе вопросы, связанные с должниками и арендаторами, строительное законодательство и др.

В бесплатных семинарах могут принять участие все члены квартирного товарищества, каждый горожанин, который живет в многоквартирном доме. Программа семинаров 2020 года будет доступна с середины января на странице https://www.tallinn.ee/est/Korteriuhistu.

Таллиннский департамент городского планирования начал проводить такие семинары в феврале 2019 года, когда подача ходатайств была перенесена в электронную среду, чтобы ознакомить с ее работой. Семинары являются частью программы развития, адресованной владельцам квартир и квартирным товариществам.