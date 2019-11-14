Власти Таллинна изменяют условия выплаты социальных пособий

Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина рассказала, что изменения необходимы в первую очередь, исходя из интересов ходатаев, так как будет упрощено и сокращено излишнее делопроизводство и смягчены условия.

«При введении изменений мы учитывали предложения, поступившие от получающих пособие людей и от чиновников, а также их потребности и ожидания. Мы упростили, например, условия ходатайства о получении пособия для детей с инвалидностью, теперь не придется каждый год подавать заявление заново. О пособии по рождению в дальнейшем сможет ходатайствовать и родитель, который не проживает по одному адресу с ребенком, а о пособии на погребение можно будет ходатайствовать на протяжении шести месяцев вместо трех, - сказала Бешкина. – Мы хотели бы призвать всех, ходатайствующих о социальном пособии, активнее использовать электронную среду обслуживания, благодаря которой подать заявление можно быстро и удобно».

Важнейшие изменения касаются в первую очередь условий и порядка подачи ходатайств о получении семи различных пособий. В случае пособия для первоклассников, смягчение касается срока, в течение которого получающий пособие родитель должен быть зарегистрирован в качестве жителя Таллинна в регистре народонаселения. В соответствии с новым порядком, родитель должен быть зарегистрированным в качестве жителя Таллинна как минимум, начиная с 1 января того года, когда ребенок отправляется в первый класс – прежде необходимым сроком был один год до поступления в школу.