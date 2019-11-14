Власти Таллинна изменяют условия выплаты социальных пособий
Таллиннская горуправа представила горсобранию проект постановления, уточняющего и упорядочивающего условия и порядок выплаты социальных пособий.
Таллиннская горуправа представила горсобранию проект постановления, уточняющего и упорядочивающего условия и порядок выплаты социальных пособий.
Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина рассказала, что изменения необходимы в первую очередь, исходя из интересов ходатаев, так как будет упрощено и сокращено излишнее делопроизводство и смягчены условия.
«При введении изменений мы учитывали предложения, поступившие от получающих пособие людей и от чиновников, а также их потребности и ожидания. Мы упростили, например, условия ходатайства о получении пособия для детей с инвалидностью, теперь не придется каждый год подавать заявление заново. О пособии по рождению в дальнейшем сможет ходатайствовать и родитель, который не проживает по одному адресу с ребенком, а о пособии на погребение можно будет ходатайствовать на протяжении шести месяцев вместо трех, - сказала Бешкина. – Мы хотели бы призвать всех, ходатайствующих о социальном пособии, активнее использовать электронную среду обслуживания, благодаря которой подать заявление можно быстро и удобно».
Важнейшие изменения касаются в первую очередь условий и порядка подачи ходатайств о получении семи различных пособий. В случае пособия для первоклассников, смягчение касается срока, в течение которого получающий пособие родитель должен быть зарегистрирован в качестве жителя Таллинна в регистре народонаселения. В соответствии с новым порядком, родитель должен быть зарегистрированным в качестве жителя Таллинна как минимум, начиная с 1 января того года, когда ребенок отправляется в первый класс – прежде необходимым сроком был один год до поступления в школу.
Заявление для получения пособия детям с инвалидностью нужно будет подавать один раз, при дальнейшем соблюдении условий получения этого пособия, оно будет выплачиваться автоматически один раз в году в месяц рождения получателя. Раньше заявление нужно было подавать ежегодно. При подаче ходатайства о получении пособия при начале самостоятельной жизни будет уточняться получатель пособия, а также по новому порядку это будет однократное пособие, которое больше не будет выплачиваться по частям. Что касается прибавки к пенсии, то будет уточнен срок подачи ходатайства. В соответствии с постановлением, о пособии можно будет ходатайствовать в следующем календарном году после назначения пенсии или установления частичной трудоспособности или потери трудоспособности. Отказались от действовавшего прежде требования подавать заявление в течение двух месяцев до дня рождения или в месяц рождения.
При получении пособия на содержание собаки-поводыря, появятся дополнительные условия, такие как прохождение совместного обучения заявителя и собаки-поводыря, ежегодный ветеринарный контроль и др.
Если раньше о пособии на погребение следовало ходатайствовать в отделе социального обеспечения при районной управе и дополнительно в департаменте записи гражданских актов, то с нового года пособие назначает только отдел социального обеспечения при районной управе.
Изменения вступают в силу 1 января 2020 года.
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