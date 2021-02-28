Власти Германии объяснили невозможность отказа от "Северного потока-2"

Германия не может совершить одномоментный переход к альтернативным источникам энергии, заявила в интервью изданию Welt am Sonntag министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

”Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа”, — сказала Шульце. По ее словам, Германия будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии, и поэтому ей необходим ”Северный поток-2”.

Кроме того, в случае остановки проекта Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в международных арбитражных судах, указала министр.

Шульце сообщила, что выступает за реализацию проекта из соображений экономии энергии и поддерживает премьер-министра земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлу Швезиг, которая инициировала создание фонда защиты климата, чтобы оказать поддержку в завершении строительства трубопровода между Россией и Германией. Власти по-прежнему считают строительство газопровода целесообразным и важным для энергоснабжения не только Германии, но и всей Европы, заявила Швезиг.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в своей колонке для Spiegel назвал условия, при которых Россия сможет завершить строительство ”Северного потока-2”. По его мнению, остановка строительства — ”очень плохая идея”, поскольку она повлечет за собой болезненный судебный процесс с перспективой нанесения многомиллиардного ущерба ”Газпрому” и оставит незавершенным газопровод на дне Балтийского моря.

Завершить строительство ”Северного потока-2” можно при условии, что его эксплуатация будет зависеть от решений Европейского союза и поведения России, считает дипломат. Для этого необходимо предпринять три шага, говорится в колонке. Во-первых, Германия должна внедрить механизм экстренной остановки работы газопровода. Во-вторых, Берлин мог бы предложить Брюсселю и Вашингтону ”Евроатлантический энергетический договор”, нацеленный на скорейший переход к возобновляемым источникам энергии, укрепление целостности европейского газового рынка и усиление поддержки Украины и ее экономическое развитие (”Северный поток-2” позволит поставлять в Европу газ в обход Украины). Наконец, Берлин может увязать начало работы газопровода с решением политических вопросов с Россией, таких как ситуация на Украине, указывает глава Мюнхенской конференции. Какой бы подход ни выбрали власти Германии, действия необходимо координировать с Еврокомиссией, США и партнерами в Восточной Европе, считает Ишингер.