06.05.2019, 07:50

Владимир Алексеев возложил вину за кризис в энергетике на прежние правительства и Eesti Energia

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rus.delfi.ee
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Владимир Алексеев возложил вину за кризис в энергетике на прежние правительства и Eesti Energia
Foto: Hendrik Osula

Специалисты все чаще говорят о критической ситуации в отечественной энергетике из-за дорожающих квот на выброс углекислого газа и притока дешевого российского электричества, пишет rus.err.ee.

"При уровне цен 55 евро за МВт/час, эстонская энергосистема превращается в импортирующую. Это происходит не потому, что у нас не хватает производственных мощностей, а из-за того, что в других местах электричество можно купить дешевле. Для покупателей это хорошая новость", — комментирует руководитель Elering Таави Вескимяги.

Для потребителя — это действительно хорошая новость, но для производителя такая ситуация может оказаться губительной.

Владимир Алексеев, ныне пенсионер, а в прошлом глава профсоюза энергетиков считает, что ответственность за ситуацию лежит на всех предыдущих правительствах страны и руководстве концерна Eesti Energia, и на данный момент, по его словам, ситуация критическая.

"Говорили, что реконструируем электросети и будем закупать электроэнергию в Финляндии, Швеции и так далее. Мы возражали, убеждали, что это будет дороже, что исчезнет своя энергетика. А в ответ слышали, мол, ну и что, потребитель все равно оплатит", — рассказал Владимир Алексеев.

"Ожидается, что цены на квоты углекислого газа вырастут. Это означает, что сланцевая энергия, производство одного мегаватт-часа которой требует большого выброса СО2, еще больше пострадает в конкурентной борьбе. С другой стороны, наступают производители возобновляемой энергии. В общем, в нашем регионе конечная цена будет зависеть от того, какой уровень воды в Северных странах и как работает энергосообщение с другими регионами", — проанализировал член правления Baltic Energy Partners Марко Алликсон.

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