Владимир Алексеев возложил вину за кризис в энергетике на прежние правительства и Eesti Energia

"При уровне цен 55 евро за МВт/час, эстонская энергосистема превращается в импортирующую. Это происходит не потому, что у нас не хватает производственных мощностей, а из-за того, что в других местах электричество можно купить дешевле. Для покупателей это хорошая новость", — комментирует руководитель Elering Таави Вескимяги.

Для потребителя — это действительно хорошая новость, но для производителя такая ситуация может оказаться губительной.

Владимир Алексеев, ныне пенсионер, а в прошлом глава профсоюза энергетиков считает, что ответственность за ситуацию лежит на всех предыдущих правительствах страны и руководстве концерна Eesti Energia, и на данный момент, по его словам, ситуация критическая.

"Говорили, что реконструируем электросети и будем закупать электроэнергию в Финляндии, Швеции и так далее. Мы возражали, убеждали, что это будет дороже, что исчезнет своя энергетика. А в ответ слышали, мол, ну и что, потребитель все равно оплатит", — рассказал Владимир Алексеев.