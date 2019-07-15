Владелец занимающейся автобусными перевозками фирмы: государство вынуждает нас идти в суд

”Наша цель заключается в том, чтобы министерство обсудило с нами конституционность Закона об общественном транспорте”, — сказал Хуго Осула. ”В Латвии и в Литве государство и местные самоуправления выплачивают перевозчикам компенсацию за обязанность бесплатной перевозки пассажиров. Я готов бесплатно доставить министра и чиновников в Ригу и в Вильнюс на автобусе, чтобы узнать, как изменить Закон об общественном транспорте”, — добавил Осула.
Присяжный адвокат Аллар Йыкс, который проанализировал Закон об общественном транспорте по запросу автобусных компаний, отметил, что решение, при котором государство вынуждает предпринимателей бесплатно оказывать услуги, не соответствует конституции. ”Я сомневаюсь, что министр и чиновники были бы готовы отказаться от своей зарплаты, автомобиля или дома в пользу людей с недостатками”. Если использовать слова канцлера права Юлле Мадис, то чиновники министерства поставили перед собой цель не решить проблемы предпринимателей, а отвадить их от своих дверей”, — добавил Йыкс.
AS Mootor Grupp объединяет транспортные предприятия Timeless Buses, Lux Express, Lux Charter, LE Bus Service, Busland, Cagobus, Tallinna Bussijaam, Turnit, T-pilet, SEBE и Milrem. Помимо автобусных перевозок, компания Mootor Grupp предоставляет международные грузовые и курьерские услуги, занимается продажей автобусов на международном рынке, а также осуществляет ремонт как автобусов, так и военной техники. В концерне, основанном на эстонском капитале, работает свыше 1000 человек, оборот за 2018 год составил 55 млн евро.
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