Владелец занимающейся автобусными перевозками фирмы: государство вынуждает нас идти в суд

По словам председателя правления Mootor Grupp Хуго Осула, компании, занимающиеся автобусными перевозками, тоже поддерживают право на бесплатный проезд для маленьких детей и людей с недостатками, но им непонятно, почему за это должны платить другие пассажиры и почему частные предприятия должны каждый год оказывать государству социальные услуги на миллионы евро. ”Видим ли мы такую практику, например, в сфере здравоохранения?”, — спросил Осула. ”Министерство экономики и коммуникаций не проанализировало ни одного нашего юридического аргумента. Если бы чиновники ознакомились с идеей в нашем заявлении, им пришлось бы поставить под сомнение конституционность обязательства по бесплатной перевозке пассажиров, и они должны были рассмотреть хотя бы поправку к Закону об общественном транспорте”.

”В своем заявлении мы указали, какие ошибки допустили при процедуре Закона об общественном транспорте”, — объяснил Осула. ”Например, у Министерства экономики и коммуникаций отсутствовал реальный обзор финансового объема обязательства по бесплатному проезду, в связи с чем прогнозируемые ими суммы были существенно меньше. Кроме того, при рассмотрении законопроекта обещали, что государство разработает электронную систему билетов, которая позволит собирать информацию о пассажирах с нулевым билетом на коммерческих линиях, чтобы компенсировать это перевозчикам. Министерство отказалось от этой идеи, и в результате запустило руку еще глубже в карман предпринимателям. Перевозчики не могут смириться с таким положением вещей”.