Владелец T1 Mall of Tallinn рассказал, что будет в случае самого черного сценария

"Несмотря на зародившуюся весной в экономической среде общую неуверенность и прогнозируемое на осень падение сектора недвижимости, к настоящему моменту опасения не подтвердились. Я и ранее говорил, что развитие проектов по недвижимости является долгим процессом и изменения в экономической среде доходят до нас с опозданием”, — комментирует глава Pro Kapital Паоло Мичелоцци.

При этом он признает, что коронакризис существенно повлиял на их дочернее предприятие AS Tallinna Moekombinaat, которое администрирует торговый центр T1 Mall of Tallinn. По его словам , на настоящий момент продолжаются судебные прения по вопросам санации, но работа торгового центра не нарушена. ”T1 Mall of Tallinn открыт для всех клиентов и продолжает вести привычную коммерческую деятельность. Задачей производства по санации является обеспечение нормальной повседневной экономической деятельности, защищая при этом права и интересы инвесторов, работников, кредиторов и всех партнеров”, — поясняет Мичелоцци.

Он отмечает, про процесс санации касается только AS Tallinna Moekombinaat и напрямую не влияет на другие предприятие, входящие в концерн AS Pro Kapital Grupp.

В случае реализации негативного сценария санации, то есть объявления AS Tallinna Moekombinaat банкротом, AS Pro Kapital Eesti понесет урон максимально в размере 26 млн евро. Общее негативное влияние на концерн может составить 39 млн евро. Однако ликвидность концерна при этом, по словам Мичелоцци, не пострадает.

Он заверяет, что реализация текущих проектов по строительству жилых комплексов Kristiine City и Kalaranna Kvartal продолжится по плану.