Владелец прав на свинку Пеппу отсудил 33 миллиона рублей у российской компании за контрафактные игрушки

Как пишет ”Коммерсант”, российскую компанию обязали выплатить 32,9 миллиона рублей за использование в детских конструкторах образа Пеппы без покупки соответствующей лицензии. В картотеке суда на момент написания заметки решение пока не опубликовано.

По данным газеты, ответчик в суде заявлял, что на конструкторах изображалась другая, похожая свинка. Судья приняла решение, руководствуясь заключением эксперта и результатами опроса покупателей, предоставленными истцом.

Как отмечают аналитики, это первое в судебной практике решение, когда санкции за контрафактные товары в индустрии детских игрушек приняты в отношении крупной оптовой компании, а не розничных продавцов.