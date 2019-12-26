Владелец прав на свинку Пеппу отсудил 33 миллиона рублей у российской компании за контрафактные игрушки
Британская компания Entertainment One UK, владеющая правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, выиграла в арбитражном суде Москвы иск к одному из крупнейших российских производителей игрушек ”Симбат”, пишет "Медуза" со ссылкой на "Коммерсант".
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