Владелец Merko: у меня нет никакой мотивации дальше поддерживать лыжный спорт

Председатель совета AS Merko Ehitus и AS Kapitel Тоомас Аннус сказал, что после десятилетий поддержки лыжного спорта у него нет никакого желания ее продолжать. "Я лично и через связанные со мной предприятия поддерживал спорт, в том числе лыжный, как большой спорт, так и как увлечение, более двадцати лет. Мы старались быть стабильными спонсорами, вклад которых никогда не зависел от результатов, а давал ежедневное чувство уверенности. В свете свежих новостей из Зеефельда нет никакой мотивации продолжать поддержку и нет никакого желания это даже обсуждать", — сообщил Аннус.

"Разумеется, мы не одобряем такое поведение, речь идет об очень достойном сожаления случае, и я могу сказать от имени как Kapitel (фирма по недвижимости, которая принадлежит концерну Merko — прим. ред.), так и Merko, что теперь мы прекращаем поддержку эстонского профессионального лыжного спорта", — прокомментировала сразу после признания Таммъярва директор по маркетингу Merko Мерит Кулласепп. По словам Таммъярва, он платил за процедуры кровяного допинга спонсорскими деньгами.

Merko и его акционеры в этом году поддержали команду лыжников 150 000 евро и Kapitel — 50 000 евро.