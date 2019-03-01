01.03.2019, 16:43

Владелец Merko: у меня нет никакой мотивации дальше поддерживать лыжный спорт

Лыжник Таммъярв платил за допинг спонсорскими деньгами
rus.delfi.ee
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Владелец Merko: у меня нет никакой мотивации дальше поддерживать лыжный спорт
Fotokollaaž

Сегодня лыжник Карел Таммъярв признался, что кровяной допинг финансировал из помощи спонсоров. Одним из крупнейших спонсоров эстонского лыжного спорта до сих пор был принадлежащий Тоомасу Аннусу строительный концерн Merko, который поддерживал именно Team Haanja. Аннус сообщил, что он не хочет даже обсуждать тему продолжения поддержки, и директор по маркетингу Merko Мерит Кулласепп подтвердила, что строительная фирма прекращает поддержку эстонских лыжников.

Председатель совета AS Merko Ehitus и AS Kapitel Тоомас Аннус сказал, что после десятилетий поддержки лыжного спорта у него нет никакого желания ее продолжать. "Я лично и через связанные со мной предприятия поддерживал спорт, в том числе лыжный, как большой спорт, так и как увлечение, более двадцати лет. Мы старались быть стабильными спонсорами, вклад которых никогда не зависел от результатов, а давал ежедневное чувство уверенности. В свете свежих новостей из Зеефельда нет никакой мотивации продолжать поддержку и нет никакого желания это даже обсуждать", — сообщил Аннус.

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"Разумеется, мы не одобряем такое поведение, речь идет об очень достойном сожаления случае, и я могу сказать от имени как Kapitel (фирма по недвижимости, которая принадлежит концерну Merko — прим. ред.), так и Merko, что теперь мы прекращаем поддержку эстонского профессионального лыжного спорта", — прокомментировала сразу после признания Таммъярва директор по маркетингу Merko Мерит Кулласепп. По словам Таммъярва, он платил за процедуры кровяного допинга спонсорскими деньгами.

Merko и его акционеры в этом году поддержали команду лыжников 150 000 евро и Kapitel — 50 000 евро.

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