Владелец магазина в T1: выживают сильнейшие. У кого не получается здесь, не получится и в другом месте

”Все будто бы защищают себя”, — говорит 22-летний Самуэль Вард, совладелец магазина мужской одежды Brage by ÉSTI , расположившегося на втором этаже центра. По словам бизнесмена, большая часть арендаторов, несмотря на проблемы, настроены оптимистично и верят, что все наладится.

”Если рассуждать более масштабно о том, действует ли центр, то действует”, — говорит Вард. Он отмечает, что большие обороты на первом этаже дает Selver и магазины электроники, на четвертом — развлечения. ”Если смотреть общую картину, то можно сказать, что все более или менее нормально”, — рассуждает он и добавляет, что в остальным, действительно, есть проблемы как с наполнением, так и композицией.

Все беды центра связаны между собой. Изначальная задача — привести бренды, которых до этого в Эстонии не было, и предложить выбор людям с более высокими доходами. К открытию, однако, заполнить площади предприятиями такого профиля не удалось. ”Ты и не можешь продавать только дорогие вещи, у тебя не будет ни сравнительного момента, ни оборота”, — говорит Вард. К настоящему моменту свободные площади сданы в аренду более дешевым магазинам, от чего страдает общая картина. Трудно выжить, если на одном этаже продаются дорогие шубы, а на другом — куртки за несколько десятков евро. ”Весь этот компот уже не сладкий и не соленый, а просто бурда какая-то”, — отмечает мужчина.

”Мы разговаривали с арендаторами и поняли, что людям в центре нравится. Просто надо, чтобы площадь напротив тебя не пустовала. Если площадь напротив пустует, то создается впечатление, будто тут гуляет ветер. Магазины должны дополнять друг друга, должна быть синергия”.