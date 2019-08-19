Владелец магазина в T1: выживают сильнейшие. У кого не получается здесь, не получится и в другом месте(27)
По утверждению одного из арендаторов торгового центра T1, для паники нет причин и это просто бизнес-война, пишет Eesti Päevaleht.
По утверждению одного из арендаторов торгового центра T1, для паники нет причин и это просто бизнес-война, пишет Eesti Päevaleht.
”Все будто бы защищают себя”, — говорит 22-летний Самуэль Вард, совладелец магазина мужской одежды Brage by ÉSTI , расположившегося на втором этаже центра. По словам бизнесмена, большая часть арендаторов, несмотря на проблемы, настроены оптимистично и верят, что все наладится.
”Если рассуждать более масштабно о том, действует ли центр, то действует”, — говорит Вард. Он отмечает, что большие обороты на первом этаже дает Selver и магазины электроники, на четвертом — развлечения. ”Если смотреть общую картину, то можно сказать, что все более или менее нормально”, — рассуждает он и добавляет, что в остальным, действительно, есть проблемы как с наполнением, так и композицией.
Все беды центра связаны между собой. Изначальная задача — привести бренды, которых до этого в Эстонии не было, и предложить выбор людям с более высокими доходами. К открытию, однако, заполнить площади предприятиями такого профиля не удалось. ”Ты и не можешь продавать только дорогие вещи, у тебя не будет ни сравнительного момента, ни оборота”, — говорит Вард. К настоящему моменту свободные площади сданы в аренду более дешевым магазинам, от чего страдает общая картина. Трудно выжить, если на одном этаже продаются дорогие шубы, а на другом — куртки за несколько десятков евро. ”Весь этот компот уже не сладкий и не соленый, а просто бурда какая-то”, — отмечает мужчина.
”Мы разговаривали с арендаторами и поняли, что людям в центре нравится. Просто надо, чтобы площадь напротив тебя не пустовала. Если площадь напротив пустует, то создается впечатление, будто тут гуляет ветер. Магазины должны дополнять друг друга, должна быть синергия”.
В определенном смысле T1 находится в плену своей концепции. С одной стороны нужно заполнять пустующие площади, с другой в случае неравномерности ценового уровня арендаторов трудно заниматься маркетином, поскольку целевая аудитория разная.
Также, по словам Варда, в этом смысле недовольны и клиенты: ”Те, кто приходит в более дешевые магазины, говорит, что дорого. Те, кто приходит в дорогие магазины, говорит, что тут продается та же ерунда, что и везде. Никто не доволен”. При этом мужчина настроен оптимистично и переезжать не планирует.
”TI желает предложить улучшенное пространство для совершения покупок, чтобы клиентам было удобнее и чтобы в эстонской шоппинг-среде появилось что-то особенное”, — говорит он.
”Если пообщаться с другими арендаторами, то, действительно, одни уходят, но многие все же остаются. Это закон: выживают сильнейшие. У тех, у кого вообще не получается, скорее всего, не получится и в другом месте”.
”Те, кто остаются на плаву и как-то справляются, настроены очень оптимистично. Вопрос в том, в каком виде все это будет запущено. Появятся новые кафе или развлекательные места? Когда-нибудь центр все равно заполнится и кто к этому времени останется, те и продолжат”.
Пока проходимость центра надежд не оправдывает, но, например, клиенты Bragess отзываются о нем хорошо. ”Наши клиенты по большей части настроены очень положительно. Говорят, что это очень крутой центр, здесь много места и очень большой выбор”. По словам Варда, очень нравится здесь и туристам. Особенно привлекает их простор и обилие стекла. ”Для эстонцев, может, это немного необычно, так как они привыкли к низким потолкам и узким коридорам в других центрах, из-за чего кажется, что там много народа”, — отмечает он.
Уважаемые читатели, а вы ходите в торговый центр T1 Mall of Tallinn? Нравится вам там или нет? Высказывайтесь в комментариях, а более подробные мнения присылайте на rus@delfi.ee
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