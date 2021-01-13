Владелец Circle K обсуждает слияние с мировым торговым гигантом

Канадский ритейлер Alimentation Couche-Tard и французский Carrefour SA подтвердили, что начали предварительные переговоры о потенциальном слиянии. Carrefour уточнил, что Couche-Tard сделала предложение "в дружеской манере" и что переговоры являются "очень предварительными".
В Couche-Tard сказали, что обсуждаются условия сделки, они еще не согласованы и слияние может и не произойти.
Carrefour — один из крупнейших в мире продуктовых ритейлеров. Его сеть насчитывает около 12 300 магазинов более чем в 30 странах. В 2019 году компания получила валовую выручку в размере 80,7 млрд евро.
Couche-Tard является лидером в своем сегменте в Канаде и крупнейшим независимым оператором универмагов в США по количеству управляемых магазинов. По состоянию на 11 октября 2020 года, сеть Couche-Tard включала 9 261 магазин в Северной Америке. Оператор также широко представлен в Европе и ряде других стран. Couche-Tard владеет сетью автозаправок Circle K.
Акции Carrefour в ходе торгов в Париже в среду дорожают на 0,9%.
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