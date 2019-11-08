Владелец баров об алкогольном запрете: направлять пьяного человека в игорный зал — это глупо

”Направлять пьяного человека в игорный зал глупо. Большая часть отклонений в поведении происходят именно в состоянии алкогольного опьянения”, — говорит Вахе.

Он отмечает, что сначала перемены скажутся на увеселительных заведениях, чья основная деятельность происходит именно ночью, например, на ночных клубах. По его словам, развлечения — это неотъемлемая часть современного города.

"Если и вводить ограничения, то они должны быть равными для всех, — рассуждает мужчина. — Из-за предыдущих ограничений St. Patrick's был вынужден закрыть одну из своих точек. Без работы осталось около 20 человек”. При этом, отмечает бизнесмен, затронуты оказались и субподрядчики и партнеры.

Он отмечает, что в связи с запретом уменьшится и интерес инвесторов, что может привести к неконкурентоспособности всей сферы.