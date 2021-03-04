Владельцы магазинов устали от ограничений и не понимают их. Что может спасти их прибыль?

"Ограничения в основном вызывают чувство беспомощности, и тут я могу говорить и за своих коллег. Му устали от новых сообщений и новых ограничений, нам надоели пресс-конференции, на которых не раздается ни одной положительной новости. Мы устали переживать и бостья за здоровье своих близких, в том числе и психическое, за то, как свести концы с концами, и за перспективы на будущее. Мы хотим вернуться к повседневной рутине, к нормальности", — жалуется Терье Паюсалу, руководитель магазинов товаров для интерьера Alandeko, которые находятся во многих торговых центрах.

Ее слова объединяют в себе мысли и чувства многих владельцев магазинов. Особенно учитывая то, что сообщения правительства часто противоречат друг другу: торговым центрам только дали возможность противостоять коронавирусу, но затем сразу же ввели новые ограничения. Теперь на выходных торговым центрам придется закрываться, а в остальные дни там будет действовать требование 25% заполняемости.

Паюсалу согласна, что ограничение контактов между людьми и рассредоточение являются понятными мерами, но средства достижения цели должны иметь причинную связь с уменьшением распространения вируса.

По ее мнению, закрытие торговых центров, ресторанов и развлекательных заведений несет посыл, будто бы именно в этих местах начинаются очаги заражения. Она с этим не согласна, так как во всех этих заведениях сейчас используются различные меры по предотвращению распространения вируса.

Drive-in может спасти оборот в выходные



Между тем для торговых центров выходные это то время, когда покупатели тратят больше всего денег. У людей больше свободного времени, поэтому они делают закупки.

Член правления управляющего сетью магазинов Apelsin предприятия Dekolust OÜ Танель Хагель осторожно относится к ограничениям, но ясно одно — они будут убыточными для магазинов, ведь выходные всегда самые важные дни для оборота.

Хагель добавил, что товар длительного пользования, скорее всего, будут покупать и в рабочие дни. Этому способствует и то, что большой процент людей сейчас работают из дома, поэтому у них остается больше времени на покупки. Многие даже ходят в магазины незаметно в середине рабочего дня.