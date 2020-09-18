18.09.2020, 19:11

Владельцы баров: правительство должно поддерживать бары, иначе начнется волна сокращений и банкротства

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Topsiringlus Tartus
Topsiringlus TartusFoto: Mana Kaasik

По словам владельцев тартуских баров, запрет на ночную продажу алкоголя настолько сильно понижает оборот продаж, что вскоре, скорее всего, последуют сокращения.

Правительство одобрило запрет на ночную продажу алкоголя по всей стране, который должен вступить в силу в ночь с 25 на 26 сентября. Запаретн а продажу алкоголя будет действовать с 00:00 до 10:00 утра во всех местах, где алкоголь продается для употребления на месте, например, в барах ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и отелях.

Владелец тартуского ночного клуба и бара Naiiv Кристьян Валтер Каск услышал о новых ограничениях от Delfi. По его словам, в Naiiv люди приходят к 23:00 на мероприятия, не раньше, и уходят домой в 3-4 часа утра, поэтому на этот период приходится 75-80% всего оборота.

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”Теперь в один миг этого оборота не станет, а расходы на аренду и рабочую силу никуда не денутся", — сказал Каск.

Такие ограничения действовали для местных заведения и весь август, когда в Тарту временно запретили ночную продажу алкоголя. Только с 7 сентября им было разрешено снова продавать алкоголь ночью, а теперь, меньше чем через месяц, грядет новый запрет.

Каск считает, что идея того, что с запретом люди просто начнут раньше ходить на мероприятия и праздники, нереалистична. Многие бары в Эстонии пытались заманить клиентов на более раннее время, однако это не получилось, так как привычки людей сложно изменить, констатирует он.

"Мы все хотели бы, чтобы люди приходили в бары да хоть после работы — как в Великобритании — и шли домой в 12:00-1:00. Но как мы это сделаем?” — вопрошает владелец бара.

По словам владельца культового тартуского бара Zavood и бара Pirogov Марио Пиццоланте, Pirogov потерял за август почти 70% своего оборота. Zavood же и вовсе был закрыт.

Пиццоланте отмечает, что власти постоянно обещали владельцам баров, что снимут запрет, когда уровень заражения в городе будет низким, а потом запрет сохранялся, когда уже долгое время число новых случаев заражения коронавирусом было на нуле.

"Ни правительство, ни город не внедрили ни одной меры поддержки", — сокрушается он и подчеркивает, что многие бары невозможно содержать прибыльно с такими часами работы.

"Если бы в августе я знал, что планируются новые ограничения, то уже тогда сократил бы людей", — констатировал Пиццоланте.

По его словам, он в августе попросил у города Тарту скидку на аренду, но город не согласился.

”Если правительство не будет поддерживать бары и клубы, то последут волна банкротства и сокращенией", — подвел итог владелец Naiiv Кристьян Валтер Каск.

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