Владельцы баров: правительство должно поддерживать бары, иначе начнется волна сокращений и банкротства

Правительство одобрило запрет на ночную продажу алкоголя по всей стране, который должен вступить в силу в ночь с 25 на 26 сентября. Запаретн а продажу алкоголя будет действовать с 00:00 до 10:00 утра во всех местах, где алкоголь продается для употребления на месте, например, в барах ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и отелях.

Владелец тартуского ночного клуба и бара Naiiv Кристьян Валтер Каск услышал о новых ограничениях от Delfi. По его словам, в Naiiv люди приходят к 23:00 на мероприятия, не раньше, и уходят домой в 3-4 часа утра, поэтому на этот период приходится 75-80% всего оборота.

”Теперь в один миг этого оборота не станет, а расходы на аренду и рабочую силу никуда не денутся", — сказал Каск.

Такие ограничения действовали для местных заведения и весь август, когда в Тарту временно запретили ночную продажу алкоголя. Только с 7 сентября им было разрешено снова продавать алкоголь ночью, а теперь, меньше чем через месяц, грядет новый запрет.

Каск считает, что идея того, что с запретом люди просто начнут раньше ходить на мероприятия и праздники, нереалистична. Многие бары в Эстонии пытались заманить клиентов на более раннее время, однако это не получилось, так как привычки людей сложно изменить, констатирует он.

"Мы все хотели бы, чтобы люди приходили в бары да хоть после работы — как в Великобритании — и шли домой в 12:00-1:00. Но как мы это сделаем?” — вопрошает владелец бара.

По словам владельца культового тартуского бара Zavood и бара Pirogov Марио Пиццоланте, Pirogov потерял за август почти 70% своего оборота. Zavood же и вовсе был закрыт.

Пиццоланте отмечает, что власти постоянно обещали владельцам баров, что снимут запрет, когда уровень заражения в городе будет низким, а потом запрет сохранялся, когда уже долгое время число новых случаев заражения коронавирусом было на нуле.

"Ни правительство, ни город не внедрили ни одной меры поддержки", — сокрушается он и подчеркивает, что многие бары невозможно содержать прибыльно с такими часами работы.

"Если бы в августе я знал, что планируются новые ограничения, то уже тогда сократил бы людей", — констатировал Пиццоланте.