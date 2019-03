Владельцы Alko1000 переругались друг с другом

По словам Тоомйыэ, в конце 2017 года он был готов за 2 млн евро продать свою долю, но его стали систематически просто вытеснять из фирмы. Остальные пайщики начали увеличивать уставной капитал и сейчас доля Тоомйыэ практически маргинальна.

В сентябре 2015 года Тоомас Тоомйыэ и Виснапуу основали в Латвии фирму ET Invest. Через несколько месяцев Винснапуу передал свою часть своей матери Айли, к участию в фирме привлекли также Марко Палма и Урмаса Планги. Все четверо имели равные доли. Следующая рокировка произошла в 2016 году, когда Тоомйыэ передал свою долю сыну Тано.

Алкогольный бизнес шел так хорошо, что в конце 2017 года мажоритарный акционер Super Alko Элмо Эрлих пожелал приобрести участие в ET Invest. Планги и Тано Тоомйыэ были готовы продать свои части. За обе доли фирма Эхрлиха Kuurium OÜ выложила бы 4 млн евро и получила бы 50% участия в ET Invest. Все было бы хорошо, если бы не вмешались другие пайщики, сославшись на право преимущества.

Так, Айли Виснапуу воспользовалась правом преимущества в отношении доли Тано Тоомйыэ. Доля Планги была выкуплена в начале 2018 года.

”После того, как Урмас продал свою долю Палму, начались разные трюки. Вместо того, чтобы провести аудит, Палм и Виснапуу начали поднимать уставной капитал, и сделали это незаконным путем. После этого Айли продала свою долю Эйнару, который и тк являлся действительным выгодополучателем с самого начала”, — сказал Тано Тоомйыэ.

Тоомйыэ говорит, что перед увеличением капитала следует провести аудит, который покажет целесообразность всего мероприятия. но этого сделано не было. По его словам, никаких денежных взносов при этом не совершалось: ”Они просто написали в регистр, что уставной капитал был увеличен”.