”ВКонтакте” запустит сервис по продаже аудиокниг

Партнером проекта выступает ООО ”Библио”, его соучредителем является основатель онлайн-сервиса регистрации авторских прав ”Банк прав” Илья Коротихин.

Сервис Biblio уже доступен в тестовом режиме на сайте ”ВКонтакте”. По словам Коротихина, в нем будут присутствовать более десяти тысяч произведений. ”Библио” уже подписал соглашения на дистрибуцию с компаниями ”Альпина Паблишер”, ”Аудиокнига” и ”Союз”, а также ведет переговоры с крупнейшей в России издательской группой ”Эксмо-АСТ” и другими правообладателями.

Ожидается, что стоимость безлимитной подписки на сервис для пользователей ”ВКонтакте” составит 299 рублей в месяц. Также будет предусмотрена разовая покупка аудиокниг. Оплатить заказы можно будет через систему VK Pay.

В конце апреля стало известно о судебном иске издательства ”Эксмо” к соцсети ”ВКонтакте” из-за распространения нелегальных копий аудиокниги ”Темный лес” китайского писателя Лю Цысиня.