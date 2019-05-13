”ВКонтакте” запустит сервис по продаже аудиокниг

Соцсеть ”ВКонтакте” готовит к запуску в конце мая сервис по продаже аудиокниг, сообщает РБК со ссылкой на источники на книжном рынке.
Партнером проекта выступает ООО ”Библио”, его соучредителем является основатель онлайн-сервиса регистрации авторских прав ”Банк прав” Илья Коротихин.
Сервис Biblio уже доступен в тестовом режиме на сайте ”ВКонтакте”. По словам Коротихина, в нем будут присутствовать более десяти тысяч произведений. ”Библио” уже подписал соглашения на дистрибуцию с компаниями ”Альпина Паблишер”, ”Аудиокнига” и ”Союз”, а также ведет переговоры с крупнейшей в России издательской группой ”Эксмо-АСТ” и другими правообладателями.
Ожидается, что стоимость безлимитной подписки на сервис для пользователей ”ВКонтакте” составит 299 рублей в месяц. Также будет предусмотрена разовая покупка аудиокниг. Оплатить заказы можно будет через систему VK Pay.
В конце апреля стало известно о судебном иске издательства ”Эксмо” к соцсети ”ВКонтакте” из-за распространения нелегальных копий аудиокниги ”Темный лес” китайского писателя Лю Цысиня.