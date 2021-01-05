Вкладчики общества ERIAL не могут вернуть свои деньги

Один из руководителей фирмы Олег Лайдинен объясняет причины неприятной для вкладчиков ситуации так: "Из-за чрезмерной негативной информации в прессе поступило много заявлений о прекращении депозитов и для защиты всех пайщиков собрание приняло решение приостановить до трех месяцев выплаты. Устав позволяет принимать такие решения".

Под негативной информацией Лайдинен подразумевает сообщения о том, что прокуратура заподозрила троих связанных с ERIAL людей в присвоении средств пайщиков и других правонарушениях. Создатель фирмы Илья Дягелев взят под стражу. В прокуратуре оснований комментировать финансовые проблемы ERIAL не видят.

Лайдинен говорит, что финансовые трудности фирмы — временные, и помочь справиться с ними должна продажа построенных дочерней фирмой ERIAL жилых домов.

Напомним, что кредитно-cберегательные общества не являются банками и государство не гарантирует в данном случае защиту вкладов.