Вкалывают роботы, а не человек! Город Тарту хочет привлечь беспилотные машины к уборке улиц

Посетившие до сих пор известное развитием предназначенных для военных целей платформ робототехники Milrem Robotics мэр Тарту Урмас Клаас и вице-мэр Раймонд Тамм вместе с президентом оборонного дивизиона предприятия Рихо Террасом и научным директором Мартом Ноорма посчитали, что созданные предприятием решения можно было бы успешно использовать и в уборке города, озеленении города и спасательной сфере.

Для реализации проекта также ищут возможное внешнее финансирование. Клаас сказал Forte, что, очевидно, необходимое финансирование найдут из средств Евросоюза.

Точное время, когда роботы могли бы выйти на улицы Тарту, Клаас назвать не смог и подчеркнул, что пока речь идет только о проекте, в ходе которого начнут выяснять подходящие для города Тарту решения.