Visa, Mastercard, eBay и PayPal отказались участвовать в запуске криптовалюты Facebook

Как пишет "Медуза", ранее о выходе из проекта также объявляла компания PayPal. По данным The Verge, теперь у соцсети не осталось ни одного крупного платежного партнера в США, что может затруднить выход криптовалюты Facebook на внутренний рынок.

14 октября в Женеве должно состояться первое заседание совета Libra Association, на котором планировалось подписание рамочного соглашения с партнерами. В компании заявили, что встреча пройдет, как и намечено.