Visa, Mastercard, eBay и PayPal отказались участвовать в запуске криптовалюты Facebook
Международные платежные системы Visa и Mastercard, а также eBay, Stripe и Mercado Pago вышли из проекта соцсети Facebook по созданию криптовалюты Libra. Об этом сообщает Bloomberg.
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