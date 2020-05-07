Вирус в общественном транспорте: пассажиру автобуса пришлось сидеть рядом с человеком с признаками болезни

Издание пишет, что требование 2+2 выполнять в таких условиях невозможно. Средства защиты также используются в недостаточной степени.

”30 апреля мне нужно было добраться из Тарту в Таллинн и, хотя обычно я езжу на поезде, в этот раз решил поехать на автобусе Lux Express. Я был уверен, что в автобусе на два сиденья — один человек, как во всех других странах сейчас. Но автобус был забит под завязку”, — рассказывает Тынн.

”Сидевший рядом со мной человек постоянно сильно кашлял. В таком состоянии нельзя ездить в общественном транспорте, и неважно, что у тебя — обычная простуда или коронавирус. Ни у этого человека, ни у других людей масок не было”, — сказал он и добавил, что ситуация, скорее всего, вызвана тем, что Lux Express существенно сократил количество рейсов.

По словам исполнительного директора Lux Express Яанно Ритсберга, они до сих пор не получили от государства четких указаний. ”Во всех автобусах Lux Express имеются маски для лица. В подобных случаях нужно обратиться к водителю, объяснить ситуацию, и он даст пассажиру маску”.

Представитель фирмы отмечает, что распоряжение о ношении масок должно исходить от государственных институтов. ”Мы рассматривали возможность раздачи масок, но решили, что пока хватит наличия масок в автобусной аптечке и того, что водитель будет раздавать их пассажирам с симптомами болезни”, — пояснил он.

”По своей инициативе мы разместили возле первой и средней двери каждого автобуса дезинфекционные средства. В каждом автобусе имеются маски, которые при необходимости можно дать пассажирам. Также мы после каждой поездки чистим поверхности общего пользования”.

Ритсберг отметил, что фирма постепенно добавляют новые отправления, и на этой неделе участится график на линиях Таллинн-Тарту, Таллинн-Нарва и Таллинн-Курессааре.

Также сейчас разрабатывается система, которая позволит продавать билеты с соблюдением дистанции между пассажирами.

Проблемы наблюдаются и с поездами.

Например, в связи с капитальным ремонтом участка железной дороги Лелле-Тюри от остановки Лелле до Вильянди пассажиров везет автобус.