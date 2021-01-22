Вирус птичьего гриппа опасно приблизился к Эстонии

По словам начальника отдела Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Олева Калда, распространение вируса представляет большую опасность для Эстонии.

"Птичий грипп охватил 22 европейские страны, ближайшими к Эстонии из которых являются Швеция, Финляндия, Литва и Польша. Поэтому существует большая опасность того, что болезнь весной придет с мигрирующими птицами и в Эстонию", — сказал он.

"При обнаружении заболевания вводится карантин, больные птицы забиваются и уничтожаются", — пояснил Калда. В этом году в Европе из-за болезни погибли или были забиты около 2 млн голов домашней птицы.

Основными переносчиками инфекции являются водоплавающие птицы.