Вирус птичьего гриппа опасно приблизился к Эстонии
В Финляндии и Литве обнаружен штамм птичьего гриппа H5N8, сообщает Сельскохозяйственный и продовольственный департамент Эстонии. Для людей эта болезнь опасности не несет.
В Финляндии и Литве обнаружен штамм птичьего гриппа H5N8, сообщает Сельскохозяйственный и продовольственный департамент Эстонии. Для людей эта болезнь опасности не несет.
По словам начальника отдела Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Олева Калда, распространение вируса представляет большую опасность для Эстонии.
"Птичий грипп охватил 22 европейские страны, ближайшими к Эстонии из которых являются Швеция, Финляндия, Литва и Польша. Поэтому существует большая опасность того, что болезнь весной придет с мигрирующими птицами и в Эстонию", — сказал он.
"При обнаружении заболевания вводится карантин, больные птицы забиваются и уничтожаются", — пояснил Калда. В этом году в Европе из-за болезни погибли или были забиты около 2 млн голов домашней птицы.
Основными переносчиками инфекции являются водоплавающие птицы.
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