06.05.2020, 16:16

Viking Line возобновляет пассажирские перевозки на линии Таллинн — Хельсинки


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Viking XPRS saabub esimest korda Eesti lipu all Tallinna sadamasse
Viking XPRS saabub esimest korda Eesti lipu all Tallinna sadamasseFoto: Tanel Meos

Судоходная компания Viking Line сообщает о возобновлении пассажирского сообщения из Финляндии в Швецию и Эстонию 14 мая. Речь идет о пассажирах, которые перемещаются между странами по работе или по другим веским причинам, передает служба новостей Yle.

Viking Line собирается возобновить сообщение на маршрутах из Турку через Аландские острова в Стокгольм, из Хельсинки в Таллинн, и из Мариехамна в Капельшер. Маршрут между Хельсинки и Стокгольмом будет закрыт по меньшей мере до конца мая.

Судоходная компания надеется, что паромное сообщение вернется в нормальное русло еще до пика летнего сезона.

Напомним, что в понедельник правительство Финляндии разрешило трудовую маятниковую миграцию с 14 мая.

Снятие ограничений важно в особенности для жителей Эстонии, работающих в Финляндии, которые во время ограничений не могли навещать семью на родине.

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