Viking Line возобновляет пассажирские перевозки на линии Таллинн — Хельсинки

Viking Line собирается возобновить сообщение на маршрутах из Турку через Аландские острова в Стокгольм, из Хельсинки в Таллинн, и из Мариехамна в Капельшер. Маршрут между Хельсинки и Стокгольмом будет закрыт по меньшей мере до конца мая.

Судоходная компания надеется, что паромное сообщение вернется в нормальное русло еще до пика летнего сезона.

Напомним, что в понедельник правительство Финляндии разрешило трудовую маятниковую миграцию с 14 мая.

Снятие ограничений важно в особенности для жителей Эстонии, работающих в Финляндии, которые во время ограничений не могли навещать семью на родине.

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