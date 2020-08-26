Viking Line продает свой самый известный круизный паром
Предприятие Viking Line выставило на продажу свой самый известный круизный паром – судно Mariella, пишет rus.err.ee.
Предприятие Viking Line выставило на продажу свой самый известный круизный паром – судно Mariella, пишет rus.err.ee.
Исполнительный директор Viking Line Яан Хансес сообщил изданию Alandstidningen, что интерес к покупке судна уже есть.
До коронавирусного кризиса рассчитанное на 2500 пассажиров судно Mariella курсировало между Хельсинки и Стокгольмом, а после обслуживало линию Хельсинки-Таллинн.
В понедельник представители Viking Line сообщили, что начинают переговоры о сокращении 200 работников в Финляндии и на Аландских островах. Позднее планируется сокращение персонала в Эстонии. В общей сложности работу могут потерять до 570 работников предприятия в Финляндии, Швеции, Эстонии и на Аландских островах.
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